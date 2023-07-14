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54 африканські збірні були розбиті на дев'ять груп по шість команд.

Конфедерація африканського футболу CAF провела жеребкування групового етапу відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

54 африканські збірні було розбито на дев'ять груп по шість національних команд. Збірні зіграють один з одним у два кола.

Результати жеребкування:

Група A: Єгипет, Буркіна-Фасо, Гвінея-Бісау, Сьєрра-Леоне, Ефіопія, Джібуті.

Група B: Сенегал, ДР Конго, Мавританія, Того, Судан, Південний Судан.

Група C: Нігерія, ПАР, Бенін, Зімбабве, Руанда, Лесото.

Група D: Камерун, Кабо-Верде, Ангола, Лівія, Есватині, Маврикій.

Група E: Марокко, Замбія, Конго, Танзанія, Нігер, Еритрея.

Група F: Кот-д'Івуар, Габон, Кенія, Гамбія, Бурунді, Сейшели.

Група G: Алжир, Гвінея, Уганда, Мозамбік, Ботсвана, Сомалі.

Група H: Туніс, Екваторіальна Гвінея, Намібія, Малаві, Ліберія, Сан-Томе, Прінсіпі.

За регламентом відбіркового турніру переможець кожної групи здобуде путівку на ЧС-2026. Чотири найкращі команди, які займуть другі місця, зіграють у плей-оф, куди також будуть додані дві збірні з КОНКАКАФ та по одній із Південної Америки, Азії та Океанії.

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді. Вперше на турнірі братимуть участь 48 національних команд.