Інше

Аргентинець може відправитись в нову лігу.

Мессі не допоміг Інтеру Маямі зберегти шанси на плей-оф МЛС, тому поки більшість команд ліги будуть грати плей-оф у аргентинця буде відпочинок протягом чотирьох місяців.

Як повідомляє видання Sport.es, професійна ліга Саудівської Аравії хоче, щоб легендарний аргентинець перебрався в їх чемпіонат.

Стверджується, що суверенний фонд зробить дуже щедру пропозицію клубу з Маямі, щоб домовитись про оренду аргентинця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі претендує одразу на дві нагороди за підсумками сезону МЛС.