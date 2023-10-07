Северная Америка

Аргентинець пропустив чотири останні матчі через травму.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі незабаром може повернутися на поле, повідомляє прес-служба клубу.

36-річний аргентинець був змушений пропустити чотири останні матчі команди через м'язове пошкодження.

Сьогодні команда Херардо Мартіно опублікувала фото з тренування, де Ліонель вже тренується у загальній групі, що означає, що його повернення не за горами.

Finishing touches ahead of matchday⏳ pic.twitter.com/Ll1R0HBITY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2023

Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять асистів.

Свій найближчий матч Інтер проведе проти Цинциннаті, 8 жовтня, о 2:30 за київським часом.