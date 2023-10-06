Северная Америка

На рахунку аргентинця лише чотири поєдинки в чемпіонаті.

Нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі ще не встиг повноцінно повиступати в США, як вже претендує на дві нагороди за підсумками сезону МЛС. Про це повідомляє прес-служба ліги.

36-річного аргентинця номінували на звання найціннішого гравця чемпіонату, а також на нагороду "новачка року".

Все це сталося, незважаючи на те, що Мессі провів лише чотири матчі в МЛС, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. На це йому знадобилося 247 хвилин.

Голосування, яке відбудеться серед гравців, тренерів, технічних директорів, генеральних менеджерів та журналістів МЛС, триватиме з 10 по 23 жовтня.

Також додамо, що на нагороду "новачок року" претендує ще один гравець Інтера Серхіо Бускетс, а Хорді Альба, який також представляє Маямі, значиться серед номінантів на звання найкращого захисника ліги.