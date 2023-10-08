Северная Америка

36-річний аргентинець з'явився на полі вперше із 21 вересня.

Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС на своєму полі поступився Цинциннаті з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий на 78 хвилині, а його автором став Альваро Барреаль.

У цьому матчі у стартовому складі Інтера вийшов український захисник Сергій Крицов, який за свої дії отримав другу найгіршу оцінку у команді від SofaScore – 6,4.

Зірка Інтера Ліонель Мессі з'явився на полі на 55 хвилині і це був його перший матч із 21 вересня — він пропустив чотири зустрічі клубу з Маямі через травму. Він отримав оцінку 7,1.

Через цю поразку Інтер втратив шанси на вихід у плей-оф МЛС. До кінця регулярки залишилося лише два матчі, але відставання до зони плей-оф складає сім балів.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Шарлотти. Гра відбудеться 19 жовтня о 3:00 за київським часом.