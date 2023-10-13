Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник задоволений своїми підопічними.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла прокоментував перемогу над Хорватією (1:0) у відборі на Євро-2024.

"Відмінний початок для мене. Гравці виклалися на повну, залишили всі сили на полі, і хочу привітати кожного члена нашої команди. Це чудовий вечір для збірної Туреччини. Не забувайте, що це перша поразка хорватів у відборі на Євро за всю історію", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Туреччина в 7 турі відбору на Євро-2024.