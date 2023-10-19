Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Михайло підколов журналіста.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик прокоментував дебютний гол за національну команду.

"Я просто закрив очі. Я знав, що якщо я влучу туди, куди б’ю, то буде гол, де б не стояв воротар. Кому присвячую гол? Своїй сім’ї. Дуже радий за них, тому що я радий, коли вони радіють. Для мене це найголовніше.

Там же якийсь експерт казав, що і в Челсі, і в збірній не йде. Не знаю, напевно не йде", – сказав Мудрик для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Мудрик претендує на найкращий гол туру у відборі ЄВРО-2024. Проголосувати за автора найкращого гола у восьмому турі відбору на ЄВРО-2024 ви можете за цим посиланням.