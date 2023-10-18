Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Чергова невдача спідкала зіркового футболіста.

Кількома годинами раніше завершилась гра в Монтевідео, де в рамках четвертого туру південноамериканського відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Уругваю обіграла Бразилію.

Уругвай уперше за 22 роки обіграв Бразилію

Окрім чергової втрати очок у поточній кампанії, п’ятиразові чемпіони світу зазнали й кадрових проблем.

Наприкінці першого тайму через травму коліна поле на ношах був змушений залишити нападник аравійського Аль-Хіляля Неймар.

Que não seja nada grave !! 🙌🏽

Assim que tivermos informações, compartilharemos.#neymar #neymarjr pic.twitter.com/Lzgim5E1JE — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) October 18, 2023

Лікарі в підтрибунному приміщенні зафіксували травмовану ліву ногу 31-річного виконавця, після чого той залишав межі стадіону на милицях.

A IMAGEM DA NOITE! 🚨 Neymar saindo de muleta e de perna imobilizada após a lesão sofrida no jogo contra o Uruguai... #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/of0vwfO1od — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 18, 2023

Наразі попереднім діагнозом для Неймара є розтягнення м’язів коліна, однак найближчої доби футболіст має пройти додаткове медичне обстеження.

Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.