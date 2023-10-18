Чергова невдача спідкала зіркового футболіста.
Неймар, Getty Images
18 жовтня 2023, 09:42
Кількома годинами раніше завершилась гра в Монтевідео, де в рамках четвертого туру південноамериканського відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Уругваю обіграла Бразилію.
Уругвай уперше за 22 роки обіграв Бразилію
Окрім чергової втрати очок у поточній кампанії, п’ятиразові чемпіони світу зазнали й кадрових проблем.
Наприкінці першого тайму через травму коліна поле на ношах був змушений залишити нападник аравійського Аль-Хіляля Неймар.
Лікарі в підтрибунному приміщенні зафіксували травмовану ліву ногу 31-річного виконавця, після чого той залишав межі стадіону на милицях.
Наразі попереднім діагнозом для Неймара є розтягнення м’язів коліна, однак найближчої доби футболіст має пройти додаткове медичне обстеження.
Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.