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Дівоча збірна завершила свій шлях у першому раунді кваліфікації.

Дівоча збірна України WU-17 у заключному матчі першого етапу відбору до Євро-2024 програла австрійській національній команді.

У першому таймі українки двічі пропустили від Паммінгер. У другій половині зустрічі Савкіна зменшила відставання, але вирвати хоча б нічию так і не вдалося.

Третє місце за підсумками групового етапу дозволило українській збірній зберегти прописку у Лізі А.

8 грудня відбудеться жеребкування другого раунду відбору.

Україна (WU-17) — Австрія (WU-17) 1:2

Голи: Савкіна, 68 — Паммінгер 29, 37

Попередження: Савкіна (20), Гладун (41), Мигаль (66), Коновалова (73) — Гейплік (21)

Україна (WU-17): Сахно, Ігнатенко, Вершняк, Савка, Масловська, Савкіна, Авраменко, Гладун, Мигаль, Коновалова, Марценюк

Австрія (WU-17): Грабенгофер, Глабоньят, Кеккейс, Гоке, Кершбаумер (Гербст, 62), Ніндль (Гесслер, 46), Гейплік (Іллінгер, 62), Фукс (Бауер, 79), Спінн, Паммінгер, Крассніг (Бертш, 46)

Нагадаємо, у двох попередніх поєдинках українки зіграли внічию з румунками, а також розгромно програли німкеням.