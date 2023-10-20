Дівоча збірна завершила свій шлях у першому раунді кваліфікації.
Збірна України WU-17, фото УАФ
20 жовтня 2023, 16:28
Дівоча збірна України WU-17 у заключному матчі першого етапу відбору до Євро-2024 програла австрійській національній команді.
У першому таймі українки двічі пропустили від Паммінгер. У другій половині зустрічі Савкіна зменшила відставання, але вирвати хоча б нічию так і не вдалося.
Третє місце за підсумками групового етапу дозволило українській збірній зберегти прописку у Лізі А.
8 грудня відбудеться жеребкування другого раунду відбору.
Україна (WU-17) — Австрія (WU-17) 1:2
Голи: Савкіна, 68 — Паммінгер 29, 37
Попередження: Савкіна (20), Гладун (41), Мигаль (66), Коновалова (73) — Гейплік (21)
Україна (WU-17): Сахно, Ігнатенко, Вершняк, Савка, Масловська, Савкіна, Авраменко, Гладун, Мигаль, Коновалова, Марценюк
Австрія (WU-17): Грабенгофер, Глабоньят, Кеккейс, Гоке, Кершбаумер (Гербст, 62), Ніндль (Гесслер, 46), Гейплік (Іллінгер, 62), Фукс (Бауер, 79), Спінн, Паммінгер, Крассніг (Бертш, 46)
Нагадаємо, у двох попередніх поєдинках українки зіграли внічию з румунками, а також розгромно програли німкеням.