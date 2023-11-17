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Хавбек "молодіжки" поділився своїми думками перед грою з Люксембургом.

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк прокоментував підготовку національної команди до майбутніх матчів відбору Євро-2025 проти Люксембургу та Азербайджану.

"Радий прилетіти сюди й отримати цей виклик до збірної. Приємно бачити всіх партнерів по команді. Приємно, що наразі в нас такий позитивний доробок, тож треба виграти ще ці два матчі й рухатися далі.

Перемога над Англією? Всі мене привітали та зраділи за мене. Я був здивований. Те, що зараз два матчі будуть в одному місці, це великий плюс для нас. Це для нас дуже комфортно і ми цьому раді.

Нещодавно грали з Люксембургом, але будемо продовжувати вивчати цю команду і сподіваємося на три очки", - наводить слова Ярмолюка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Люксембург відбудеться сьогодні, 17 листопада, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.