Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вирішальний поєдинок розсудить іспанська бригада арбітрів.

На матчі відбору Євро-2024 Україна — Італія, який відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні Бай-Арена, працюватиме бригада арбітрів з Іспанії. Про це повідомляє сайт УАФ з посиланням на УЄФА.

Головним рефері виступить Хесус Хіль Мансано. На лініях йому допомагатимуть Дієго Барберо та Анхель Невадо. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Гільєрмо Гуарда. Суддівський наглядач — Міхал Бенеш (Чехія). Делегат УЄФА — Гаррі О’Хаган (Шотландія).

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.