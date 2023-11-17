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Команда Унаї Мельгоси втратила одного із лідерів перед матчем відбору до Євро-2025.

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Брагару не зможе допомогти національній команді у матчі відбору Євро-2025 проти Люксембургу.

"У мене є пошкодження, не гратиму в матчі. Я підвернув ногу в матчі проти Руху, це сталося на 22 хвилині.

Я дограв матч, але потім два дні не тренувався. Вчора спробував потренуватися і було трохи боляче", – наводить слова Брагару Суспільне Спорт.

Також зазначається, що футболіст висловив надію, що зможе допомогти команді у наступній грі проти Азербайджану.

Нагадаємо, матч Україна – Люксембург відбудеться сьогодні, 17 листопада, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.