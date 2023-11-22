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Емоції аргентинського генія після перемоги на Маракані.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Бразилією (1:0) у відбірному матчі ЧС-2026.

"Ця команда продовжує домагатися історичних речей, вкотре. І ця перемога – одна з найважливіших. Приємно бачити, що нам вдалося перемогти тут у Бразилії з огляду на те, що вони ще жодного разу не програвали вдома", - сказав Мессі.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі вже дав коментар із приводу подій на трибунах Маракана під час матчу Бразилія — Аргентина.