Емоції аргентинського генія після перемоги на Маракані.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
22 листопада 2023, 13:50
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Бразилією (1:0) у відбірному матчі ЧС-2026.
"Ця команда продовжує домагатися історичних речей, вкотре. І ця перемога – одна з найважливіших. Приємно бачити, що нам вдалося перемогти тут у Бразилії з огляду на те, що вони ще жодного разу не програвали вдома", - сказав Мессі.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі вже дав коментар із приводу подій на трибунах Маракана під час матчу Бразилія — Аргентина.