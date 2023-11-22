Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 21 листопада 2023 року, 21:45.

У заключному поєдинку відбору на Євро-2024 національна збірна Румунії здобула мінімальну перемогу над Швейцарією.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Алібек, який і приніс до активу румунів три очки та перше місце у групі I.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Румунія — Швейцарія в 10 турі відбору на Євро-2024:

Румунія — Швейцарія 1:0

Гол: Алібек, 50

Попередження: Марін, 2, Моруцан, 48, Хаджі, 90+3, Банку, 90+5 — Джака, 54, Аканджі, 90+3

Румунія: Молдован — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — Станчу (Олару, 82), Чікелдеу (Р. Марін, 64), М. Марін, Моруцан (Хаджі, 64), Коман (Дрегуш, 72) — Алібек (Пушкаш, 82)

Швейцарія: Мвого — Гарсія (Угрінич, 62), Аканджі, Ельведі, Родрігес — Ебішер (Фройлер, 84), Джака, Ндоє — Шакірі (Штеффен, 62), Окафор (Амдуні, 62), Варгас (Зекірі, 81)