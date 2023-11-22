Лідер чинних чемпіонів світу прокоментував події на Маракана.
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22 листопада 2023, 08:40
Черговий епізод Суперкласіко поміж збірними Бразилії та Аргентини, який цього разу мав місце на легендарному стадіоні Маракана в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу, відзначився масовими заворушеннями на трибунах.
Через це капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі навіть забрав свою команду з поля одразу після виконання національних гімнів, а початок самої гри було затримано на 25 хвилин.
Після завершення протистояння новоспечений володар Золотого м’яча розповів про ці нефутбольні події з власної точки зору.
"Ми досі перебуваємо в шоковому стані, бо бачили, як бразильська поліція б’є людей на трибунах.
Подібну поведінку поліції ми вже бачили в фіналі Копа Лібертадорес, коли вони придушували людей кийками.
Цього ж разу на трибунах були родини наших гравців, тому ми мали втрутитись.
У такі моменти не до футболу — ти більше турбуєшся про людей, бо ти не знаєш, що відбувається далі на трибунах, аніж про саму гру. Вона на той момент є вторинною", — заявив аргентинський виконавець.
Нагадаємо, що до масових заворушень також був залучений і воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес.