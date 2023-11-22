Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер чинних чемпіонів світу прокоментував події на Маракана.

Черговий епізод Суперкласіко поміж збірними Бразилії та Аргентини, який цього разу мав місце на легендарному стадіоні Маракана в рамках шостого туру кваліфікації до чемпіонату світу, відзначився масовими заворушеннями на трибунах.

Через це капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі навіть забрав свою команду з поля одразу після виконання національних гімнів, а початок самої гри було затримано на 25 хвилин.

Після завершення протистояння новоспечений володар Золотого м’яча розповів про ці нефутбольні події з власної точки зору.

"Ми досі перебуваємо в шоковому стані, бо бачили, як бразильська поліція б’є людей на трибунах.

Подібну поведінку поліції ми вже бачили в фіналі Копа Лібертадорес, коли вони придушували людей кийками.

Цього ж разу на трибунах були родини наших гравців, тому ми мали втрутитись.

У такі моменти не до футболу — ти більше турбуєшся про людей, бо ти не знаєш, що відбувається далі на трибунах, аніж про саму гру. Вона на той момент є вторинною", — заявив аргентинський виконавець.