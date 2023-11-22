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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 21 листопада 2023 року, 20:00.

Молодіжна збірна України у матчі відбіркового циклу Євро-2025 здобула мінімальну перемогу над Азербайджаном (1:0).

Єдиний та переможний м'яч для команда Унаї Мельгоси був забитий на 34 хвилині, а його автором став Володимир Бражко, який реалізував пенальті.

Таким чином, "синьо-жовті" здобули п'яту перемогу в п'ятому матчі поспіль. Після п'яти турів українці випереджають англійців на п'ять очок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Азербайджан у відборі на Євро-2025:

Україна U-21 — Азербайджан U-21 1:0

Гол: Бражко, 34 (з пенальті).

Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко — Ярмолюк (Рубчинський, 51), Бражко, Очеретько — Квасниця (Скорко, 90+2), Краснопір (В'юнник, 73), Волошин (Кучерявий, 73).

Попередження: Рубчинський — Дамадаєв.