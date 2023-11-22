Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Синьо-жовті" чекають на жеребкування.

Після завершення всіх матчів групового етапу відбору до Євро-2024 сформувалась остаточна сітка стадії плей-оф. Також стали відомі склади корзин для жеребкування групового етапу турніру.

На наступному, останньому кваліфікаційному етапі зіграють 12 національних збірних, яким не вдалося дістатися чемпіонату Європи напряму. Регламент плей-оф можна дізнатися на нашому сайті.

Шлях А

Польща — Естонія;

Уельс — Фінляндія/Україна/Ісландія.

Шлях В

Ізраїль — Україна/Ісландія;

Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна.

Шлях С

Грузія — Люксембург;

Греція — Казахстан.

З ким саме доведеться зустрітися збірній України стане відомо у четвер, 23 листопада, коли відбудеться жеребкування. Деталі щодо процедури можна дізнатися за посиланням.

Зазначимо, що матчі плей-оф відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.