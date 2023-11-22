"Синьо-жовті" чекають на жеребкування.
Логотип Євро-2024, Getty Images
22 листопада 2023, 00:43
Після завершення всіх матчів групового етапу відбору до Євро-2024 сформувалась остаточна сітка стадії плей-оф. Також стали відомі склади корзин для жеребкування групового етапу турніру.
На наступному, останньому кваліфікаційному етапі зіграють 12 національних збірних, яким не вдалося дістатися чемпіонату Європи напряму. Регламент плей-оф можна дізнатися на нашому сайті.
Шлях А
Польща — Естонія;
Уельс — Фінляндія/Україна/Ісландія.
Шлях В
Ізраїль — Україна/Ісландія;
Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна.
Шлях С
Грузія — Люксембург;
Греція — Казахстан.
З ким саме доведеться зустрітися збірній України стане відомо у четвер, 23 листопада, коли відбудеться жеребкування. Деталі щодо процедури можна дізнатися за посиланням.
Зазначимо, що матчі плей-оф відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.