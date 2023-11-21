Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румунський фахівець висловився про формат проведення континентальної першості.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу поділився думкою щодо поточного формату проведення чемпіонату Європи, висловившись про потенційне потрапляння збірної Казахстану до фінальної частини турніру.

"Зараз так багато команд, які кваліфікувалися до фінальної стадії ЄВРО-2024. Коли я був тренером, на чемпіонаті Європи було 8 команд, і лише 7 відбиралися через кваліфікацію. Зараз їх 24. На чемпіонаті світу буде 32, потім — 48. Дуже маленькі країни можуть потрапити на турнір.

Казахстан на ЄВРО-2024? Це було б щось зовсім і абсолютно ненормальне. Це справді неймовірно, що УЄФА дозволяє щось подібне. Це неймовірно", — цитує слова Мірчі Луческу gsp.ro.

Зазначимо, що у разі перемоги у вчорашньому поєдинку зі Словенією збірна Казахстану отримала б пряму путівку на ЄВРО-2024, проте матч завершився перемогою словенців із рахунком 2:1.

Втім, казахи ще мають шанс пробитися на європейську першість через плей-оф Ліги націй: у півфіналі вони зіграють з Грецією, тоді як в фіналі можуть зустрітися з кимось з пари Грузія — Люксембург.