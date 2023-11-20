Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній керманич Динамо Київ та Шахтаря прокоментував матч проти Італії.

Збірна України та Італії в особистому протистоянні на БайАрені в Леверкузені розіграють останню перепустку на чемпіона Європи-2024 від квінтету C.

Україна — Італія. Напередодні

Колишній головний тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу напередодні гри в інтерв’ю італійській пресі поділився своїми передчуттями від прийдешнього протистояння.

"Справа не у в моїх симпатіях чи переживаннях, а в цифрах: половина збірної України складається з гравців, яких я колись тренував, узявши їх під свій нагляд ще тоді, коли вони були ще зовсім юними.

Ідеться про гравців донецького Шахтаря та київського Динамо. Якби ви тільки знали, скількох із них я виховав!

Мене запросили працювати в Україну вдруге в той момент, коли вся нація живе з великим очікуванням перемоги, а прийдешній матч узагалі може стати історичним для українців.

Зрозуміло, що війна, яка досі триває, робить цю зустріч ще більш епічною. На поле з собою гравці принесуть страждання й гордість всієї країни, і вони так само бажатимуть досягти кваліфікації, як й італійці.

К’єза? Це дуже сильний гравець. Я бачив, як ріс його батько. Він був дійсно великим футболістом, і моя команда грала проти його, коли тренував Брешію.

Федеріко йде стопами Енріко. Але одного гравця Італії буде недостатньо, щоб виграти в цьому матчі. І якщо Італія хоче вийти з матчу проти України переможницею, вона повинна мати внесок усього колективу.

Чи йду я на пенсію? У жодному разі! На жаль, в Україні більше немає умов, щоб якісно працювати. Я перебував там багато років, але зараз відсутній мінімальний поріг професіоналізму, і, на жаль, у цьому ніхто не винен, окрім цієї клятої війни.

Наразі я відпочиваю й чекаю на пропозиції", — заявив румунський фахівець.

Матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45.