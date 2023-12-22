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Команди порадували вболівальників п'ятьма забитими м'ячами.

Сьогодні вночі відбувся товариський матч, у якому мексиканська Америка обіграла Барселону з рахунком 3:2.

Зустріч відбулася на стадіоні Коттон Боул Стадіум у Далласі (США).

У складі Америки голами відзначилися Енрі Мартін та Хуліан Кіньйонес, який оформив дубль. У складі "блаугранас" результативні удари на рахунку Ламіна Ямала та Марка Гую.

Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, за проведений спаринг Барселона отримає близько 5 мільйонів євро.

Барселона — Америка 2:3

Голи: Ямал, 6, Гую, 28 — Кіньйонес, 12, 50, Мартін, 82.

Барселона: Астралага (Кочен, 62) — Мартін (Канселу, 72), Крістенсен (Фає, 46), Кубарсі (Фаль, 72), Форт — Ернандес (Лопес, 72), Касадо (Прім, 72), Де Йонг (Ромеу, 46) — Феліш (Торрес, 46), Ямал (Аларкон, 62), Гую (Левандовські, 76).

Америка: Малагон (Хіменес, 46) — С. Рейес (Фуентес, 62), Хуарес, І. Рейес, Альварес (Ерісланді, 46) — Санчес, Дос Сантос (Наведа, 46) — Портільйо (Фільгадо, 62), Суарес (Вальдес, 61), Сендехас (Родрігес, 61) — Кіньйонес (Мартін, 62).

Попередження: Лопес.