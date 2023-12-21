Іспанія

Президент Барселони виступив із офіційною позицією.

Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.

На цю новину вже відреагував головний лобіст ідеї створення Суперліги, президент мадридського Реала Флорентіно Перес, а також генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт.

Нещодавно до обговорення долучилась і каталонська Барселона.

Окремо від клубу також виступив із заявою один із головних промоутерів проєкту — Жоан Лапорта.

"ФК Барселона — спортивний клуб, який належить його членам і не має жодної фінансової підтримки, окрім тієї, яку може генерувати його діяльність, у останні місяці проаналізував проблеми європейського футболу в тому вигляді, у якому він існує зараз, що приносить користь тим клубам, які можуть отримувати необмежені прибутки ззовні, а в деяких випадках навіть із-поза меж самого футбольного світу.

Захищаючи інтереси членів свого правління, ми вирішили, що повинні забезпечити теперішню й майбутню стійкість організації. Настав час, коли клуби повинні мати більше контролю над своєю долею і своїм майбутнім.

Я хочу чітко заявити, що позиція Барси не спрямована проти іспанської Ла Ліги або інших національних ліг. Навпаки, завдяки кращій європейській конкуренції та більшим ресурсам національні ліги стануть більш збалансованими та конкурентоспроможними.

Ми хочемо встановити відкритий і конструктивний діалог із метою створення синергії між усіма сторонами. Для того, щоб розпочати дебати, до яких ми закликаємо, необхідно було прояснити юридичне питання про те, чи сумісна нинішня монополія ФІФА та УЄФА з європейською моделлю.

Сьогодні ми довели свою правоту, вислухавши рішення про те, що нинішній статус-кво в європейському футболі — це монополія, несумісна з принципами європейського права.

Зараз відкрилася історична можливість вирішити деякі серйозні проблеми, які загрожують майбутній життєздатності переважної більшості клубів", — заявили президент Барселони.

Найближчим часом очікується позиція Ла Ліги у відповідь на рішення суду, а також новий проєкт Суперліги.