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Жорстка відповідь керівництва ФІФА на прояви расизму в матчах європейських чемпіонатів.

В нещодавніх матчах Шеффілд Юнайтед – Лутон та Удінезе – Мілан були зафіксовані прояви расизму. Президент ФІФА Джанні Інфантіно дав свій коментар с приводу неприйнятної поведінки фанатів.

"Події, які відбулися в Удіне та Шеффілді, абсолютно огидні та неприйнятні. Немає місця расизму чи будь-якій формі дискримінації – як у футболі, так і в суспільстві. Гравці, які постраждали внаслідок цих подій, мають повну підтримку з мого боку.

Нам потрібно, щоб усі відповідні зацікавлені сторони вжили заходів, починаючи з освіти в школах, щоб майбутні покоління розуміли, що це не частина футболу чи суспільства.

Окрім триетапного процесу (зупинка матчу, повторна зупинка матчу, припинення матчу), ми повинні запровадити зарахування технічної поразки для команди, чиї вболівальники проявили расизм і спричинили припинення матчу, а також заборону для расистів відвідувати стадіони в усьому світі та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

ФІФА та футбол демонструють повну солідарність з жертвами расизму та будь-якої форми дискримінації. Раз і назавжди: Ні расизму! Ні будь-яким формам дискримінації!" – йдеться в заяві ФІФА.

Нагадаємо, в матчі Серії А від фанатів Удінезе пролунали расистські вигуки на адресу воротаря гостей Майка Меньяна.