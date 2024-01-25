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Причиною відставки стала пропозиція змінити статут організації, що дозволить її президенту Олександру Чеферіну залишитися на третій термін.

Керівник футбольного департаменту УЄФА Звонімір Бобан залишив свою посаду. Про відставку колишнього гравця збірної Хорватії та Мілану повідомляє офіційний сайт організації.

Причина відставки полягає в тому, що Бобан висловив невдоволення тим, що Александер Чеферін хоче внести зміни до статуту організації, що дозволить йому балотуватися на четвертий президентський термін. Якщо це буде введено в дію, Чеферін, у якого не було конкурентів, коли його переобрали цього року, міг би знову балотуватися у 2027 році.

"Після висловлення моєї глибокої стурбованості та повної незгоди із самою пропозицією, президент відповів, що не бачить у ній жодної правової чи морально-етичної проблеми. Повністю розумію, що немає нічого ідеального, не в останню чергу і я сам. Я не претендую на роль якогось героя, і знаю, що багато інших мають таку ж думку. Можливо, це наївно, але точно правильно.

Протягом цих трьох років мої стосунки та співпраця з Александером і всіма моїми колегами в УЄФА були чудовими – я хотів би подякувати їм за це та побажати всього найкращого. Мені шкода і сумно, але я залишаю УЄФА", — сказав Бобан.

Нагадаємо, що правова інстанція визнала незаконними дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році.