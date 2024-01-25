Причиною відставки стала пропозиція змінити статут організації, що дозволить її президенту Олександру Чеферіну залишитися на третій термін.
Звонімір Бобан
25 січня 2024, 13:05
Керівник футбольного департаменту УЄФА Звонімір Бобан залишив свою посаду. Про відставку колишнього гравця збірної Хорватії та Мілану повідомляє офіційний сайт організації.
Причина відставки полягає в тому, що Бобан висловив невдоволення тим, що Александер Чеферін хоче внести зміни до статуту організації, що дозволить йому балотуватися на четвертий президентський термін. Якщо це буде введено в дію, Чеферін, у якого не було конкурентів, коли його переобрали цього року, міг би знову балотуватися у 2027 році.
"Після висловлення моєї глибокої стурбованості та повної незгоди із самою пропозицією, президент відповів, що не бачить у ній жодної правової чи морально-етичної проблеми. Повністю розумію, що немає нічого ідеального, не в останню чергу і я сам. Я не претендую на роль якогось героя, і знаю, що багато інших мають таку ж думку. Можливо, це наївно, але точно правильно.
Протягом цих трьох років мої стосунки та співпраця з Александером і всіма моїми колегами в УЄФА були чудовими – я хотів би подякувати їм за це та побажати всього найкращого. Мені шкода і сумно, але я залишаю УЄФА", — сказав Бобан.
Нагадаємо, що правова інстанція визнала незаконними дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році.