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Португальський фахівець висловився щодо нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі.

Ліонель Мессі та Жозе Моурінью у 2010 році, GETTY IMAGES

Ліонель Мессі та Жозе Моурінью у 2010 році, GETTY IMAGES

Екснаставник Роми Жозе Моурінью вважає, що тренери, які працювали з Ліонелем Мессі, можуть вважати себе успішними.

"Мені ніколи не доводилося тренувати Ліонеля Мессі, але було б нерозумно вважати, що хтось із тренерів може його чогось навчити, оскільки у нього вроджений дар, він і так все знає. Ба більше, він сам може вас чогось навчити.

Єдине, чим можуть похвалитися тренери у випадку з Мессі, — тим, що вони мали честь очолювати команду, в якій він виступав", — цитує Моурінью Football Italia.

Раніше повідомлялось, що Моурінью мріє повернутися до Манчестер Юнайтед.