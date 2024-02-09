Португальський фахівець висловився щодо нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі.
Ліонель Мессі та Жозе Моурінью у 2010 році, GETTY IMAGES
09 лютого 2024, 09:12
Екснаставник Роми Жозе Моурінью вважає, що тренери, які працювали з Ліонелем Мессі, можуть вважати себе успішними.
"Мені ніколи не доводилося тренувати Ліонеля Мессі, але було б нерозумно вважати, що хтось із тренерів може його чогось навчити, оскільки у нього вроджений дар, він і так все знає. Ба більше, він сам може вас чогось навчити.
Єдине, чим можуть похвалитися тренери у випадку з Мессі, — тим, що вони мали честь очолювати команду, в якій він виступав", — цитує Моурінью Football Italia.
Раніше повідомлялось, що Моурінью мріє повернутися до Манчестер Юнайтед.