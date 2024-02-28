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У клубі хочуть бачити у складі ще одну зірку.

Інтер Маямі хоче запросити Луку Модрича до свого складу наступного літа - повідомляє журналіст Екрем Конур.

Трансфер Луки може відбутися в якості вільного агента.

Наразі півзахисник вирішив не продовжувати контракт з Реалом Мадрид через недостатню кількість ігрових хвилин, також є варіант з Динамо Загреб.

Цього сезону 38-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 6 асистів.