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Лучано Спаллетті оцінив перемогу над Еквадором.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Еквадору (2:0).

"Ми бачили хороші моменти в обох таймах, але ми недостатньо чітко діяли в моментах, коли потрібно було відбирати м'яч – після чого відразу його втрачали.

Ми показали командний футбол та залишалися командою протягом усього матчу – це фундаментальна річ.

У першому таймі ми більше володіли м'ячем та більше атакували, тому могли забити ще один гол, але ми давали Еквадору багато вільного простору.

Це був позитивний досвід, бо ці хлопці великі професіонали. Було багато заходів, зустрічей та постійних поїздок, тому нам вдалося поєднати все це так, як ми це зробили між федерацією та командою на полі, і це зробило тур дуже добрим.

Коли люди говорять про самовпевненість гравців, мені хочеться сказати вам, що зараз усі команди перебувають на високому рівні, і ми всі маємо намагатися досягати своїх результатів на полі. У футболі зараз немає нікого кращого.

У нас були гарні виступи, були деякі речі, в яких нам потрібно розібратися, і ми не мали багато часу на роботу, але ці ігри допомагають нам проаналізувати, а потім знайти щось позитивне", — наводить слова Спаллетті Football-Italia.

Нагадаємо, у минулому спарингу збірна Італії обіграла Венесуелу (2:1).