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Луїш Каштру прокоментував епізод із вилученням нападника Кріштіану Роналду.

Головний тренер Ан-Насра Луїш Каштру поділився своїми думками про скандальний епізод із вилученням нападника Кріштіану Роналду у півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хіляля (1:2).

Нагадаємо, на 86 хвилині Роналду отримав червону картку за те, що вдарив суперника ліктем. Після вилучення португалець кинув капітанську пов'язку партнеру і замахнувся у бік судді.

"Скориставшись контактом з Кріштіану, суперник поскаржився на удар по обличчю. Я бачив повтор, і не було жодного дотику до обличчя гравця. Рефері дав червону картку, на мій погляд, через театральну витівку суперника", — наводить слова Каштру Ge.Globo.

У той же час наставник Аль-Хіляля Жорже Жезуш додав: "Роналду — один із найважливіших гравців у світі та приклад для багатьох, але він не звик програвати у своїй кар'єрі, тому природно, що він втрачає голову, коли програє, а також втрачає емоційну та розумову концентрацію у таких матчах".

Аль-Хіляль пройшов у фінал Суперкубку Саудівської Аравії, де зіграє проти Аль-Іттіхада. Матч відбудеться 11 квітня.