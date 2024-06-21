Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за четвер, 20 червня.

У четвер, 20 червня, у рамках ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися три матчі.

Football.ua розповість про головні події цього четвера, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

Результати та огляди матчів

16:00 Словенія — Сербія 1:1

19:00 Данія — Англія 1:1

22:00 Іспанія — Італія 1:0

Турнірне становище в групах

Джокер дня — Лука Йович

Усе йшло до того, що "балканське дербі" завершиться перемогою збірної Словенії. Але ні!

На 63-й хвилині гри на заміну вийшов Лука Йович. Саме футболіст Мілана приніс своїй команді нічию — на 96-й хвилині серб забив головою після подачі від Івана Іліча.

Ситуація в групі C досить цікава: перед останнім туром усі команди мають шанс на те, щоб вийти до плей-оф турніру.

Перемога дня — збірна Іспанії

Насамперед потрібно зазначити, що збірна Іспанії вийшла в плей-оф чемпіонату Європи-2024. І те, що незважаючи на перемогу з рахунком 1:0 над італійцями, підсумковий рахунок не відображає те, що було на полі.

Іспанці повністю переграли свого суперника, практично не залишивши жодного шансу для колективу Лучано Спаллетті.

Іспанія може спокійно грати в наступному турі, а ось італійцям не можна ні в якому разі програти хорватам. А то й зовсім перемагати треба, якщо албанці сенсаційно зачепляться за три очки.

Розчарування дня — збірна Англії

Протягом чверті години збірна Англії контролювала перебіг гри, забила першою, проте потім з незрозумілої причини відійшла назад, віддала м'яч і вичікувала, доти, доки не пропустила.

Ймовірно, було помилковим рішення замінити Трента Александера-Арнольда, на якому трималася атака англійців. Данія тиснула опонента, але в підсумку задовольнилася нічиєю.

Питання як до наставника, так і до футболістів...

Повернення дня — Віталій Миколенко

Так, ця подія не належить до ігрового дня за 20 червня. Після матчу зі збірною Румунії (0:3), "синьо-жовті" зазнали низку критики, тож давайте зупинимось на позитиві та підтримаємо нашу команду.

Віталій Миколенко, який отримав травму в товариському матчі проти Молдови, розпочав тренування в загальній групі.

Чи зіграє він проти Словаччини? Не факт. Але це явно гарна звістка на тлі критики після румунів. Віримо!

Цікаві факти

- Італія лише раз пробила у площину воріт Іспанії. Сталося це на 86-й хвилині, точного удару завдав півзахисник Брайан Крістанте, який вийшов на заміну. Загалом в Італії 4 удари. В Іспанії всього 20 ударів, з них 9 припали у площину воріт.

- На Євро-2024 забили 5 автоголів за 18 матчів. У грі другого туру групового етапу Євро між Італією та Іспанією захисник італійців Рікардо Калафьорі на 55-й хвилині зрізав м'яч у свої ворота.

Уже 5 м'ячів у свої ворота було забито на турнірі. Раніше автоголи забили Клаус Гьясула (Албанія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Максиміліан Вебер (Австрія) і Робін Гранач (Чехія).

При цьому у найкращого бомбардира цього Євро Джамала Мусіали на рахунку 2 голи.

- Педрі повторив рекорд Кріштіану Роналду. Півзахисник збірної Іспанії вийшов у стартовому складі на гру проти Італії на Євро-2024. Хавбек, який представляє Барселону, став другим гравцем в історії, якому вдалося взяти участь у 12 іграх чемпіонату Європи та світу до настання 22-річчя. Першим був форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду. День народження Педрі — 25 листопада. Таким чином, уже 24 червня він може встановити рекорд, якщо зіграє проти Албанії.

- Трент Александер-Арнолд створив найбільше моментів у складі Англії в матчі з Данією. Захисник збірної Англії створив найбільше моментів (3) і віддав найбільше проникаючих передач у фінальну третину (5) проти Данії (1:1). Примітно, що Трент був замінений на 54-й хвилині.

- Італія встановила свій антирекорд за ударами за матч на Євро. У матчі з Іспанією (0:1) італійці пробили по воротах лише 4 рази, один удар припав у площину. Італія, таким чином, встановила антирекорд за ударами за матч на чемпіонатах Європи.

Розклад матчів наступного ігрового дня

Побачимося вже завтра! Слідкуйте за перебігом подій чемпіонату Європи-2024 в Німеччині на Football.ua.