Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 20 червня 2024 року.

У матчі другого туру групової стадії Євро-2024 збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Італією (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий на початку другого тайму, коли на 55 хвилині Ріккардо Калафіорі зрізав сферу в сітку власних воріт.

Для підопічних Луїса Де ла Фуенте це була друга перемога на турнірі, а для команди Лучано Спаллетті – перша поразка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Італія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Іспанія — Італія 1:0

Гол: Калафіорі 55 (авт.).

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Педрі (Баена, 71), Родрі, Руїс (Меріно, 90+4) — Ямал (Ферран, 71), Мората (Оярсабаль, 78), Вільямс (Перес, 78).

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дімарко — Барелла, Жоржиньо (Крістанте, 46) — Фраттезі (Камб’язо, 46), Пеллегріні (Распадорі, 82), К’єза (Ретегі, 63) — Скамакка (Дзакканьї, 64).

Попередження: Родрі, Карвахаль — Доннарумма, Крістанте.