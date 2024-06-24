Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стан гравця поступово стабілізується.

Збірна Угорщини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A переграла Шотландію.

Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Успіх команди Марко Россі наприкінці гри затьмарило жахливе зіткнення за участі нападника Борнобаша Ворго в чужому штрафному, після якого гравцю довелось надавати екстрену медичну допомогу безпосередньо на полі.

Форварда було доставлено до лікарні фактично прямо з газону стадіону в Штутгарті, а через певний час прес-служба "чарівних мадярів" випустила оновлення з приводу його стану.

"Стан Борнобаша Ворги наразі стабільний. Він наразі перебуває у лікарні в Штутгарті. Ми негайно проінформуємо вас про його стан, якщо з’являться якісь новини!

Борнобаш отримав кілька переломів кісток обличчя під час зіткнення і струс мозку. Швидше за все, йому знадобиться операція.

Найближчу ніч він проведе ніч у лікарні в Штутгарті. Уся команда вболіває за нього!", — ідеться в повідомленні від угорців.

Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.