Стан гравця поступово стабілізується.
Борнобаш Ворго, Getty Images
24 червня 2024, 09:20
Збірна Угорщини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A переграла Шотландію.
Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Успіх команди Марко Россі наприкінці гри затьмарило жахливе зіткнення за участі нападника Борнобаша Ворго в чужому штрафному, після якого гравцю довелось надавати екстрену медичну допомогу безпосередньо на полі.
Форварда було доставлено до лікарні фактично прямо з газону стадіону в Штутгарті, а через певний час прес-служба "чарівних мадярів" випустила оновлення з приводу його стану.
"Стан Борнобаша Ворги наразі стабільний. Він наразі перебуває у лікарні в Штутгарті. Ми негайно проінформуємо вас про його стан, якщо з’являться якісь новини!
Борнобаш отримав кілька переломів кісток обличчя під час зіткнення і струс мозку. Швидше за все, йому знадобиться операція.
Найближчу ніч він проведе ніч у лікарні в Штутгарті. Уся команда вболіває за нього!", — ідеться в повідомленні від угорців.
Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.