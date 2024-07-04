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Колишній наставник МЮ висловився про Кріштіану Роналду.

Колишній тренер Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон вважає, що Євро-2024 повинен стати останнім великим турніром португальця в збірній.

"Я не можу собі уявити, що Роналду гратиме на чемпіонаті світу 2026 року.

Найближчими роками футбол стане швидшим і фізичним, а простору для атак ставатимуть дедалі менше. На відміну від захисників, нападникам складніше грати на найвищому рівні, коли вони стають старшими.

Виграш ще одного чи двох титулів не матиме великого значення для Роналду. У нього і так вельми виняткова кар'єра", — заявив сер Алекс в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Раніше повідомлялося, що Роналду став найстаршим гравцем, який забив пенальті в післяматчевій серії на Євро.