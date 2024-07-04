Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ширер вважає, що час Роналду в збірній добігає кінця.

Колишній форвард збірної Англії Алан Ширер прокоментував гру Кріштіану Роналду на Євро-2024.

"Він явно вимагає грати у кожному матчі, вимагає бити кожен штрафний. У тебе на полі є Бруну Фернандеш, який чудово виконує штрафні – у Роналду було, можливо, чотири або п'ять ударів, і один із них був з безглуздого кута, звідки він намагався пробити.

А потім, звичайно, пенальті, і після цього він розплакався. Це справжня істерика, чи не так?", – цитує Ширера Irish Mirror.

Нагадаємо, що Роналду ще не забив жодного гола на Євро-2024.