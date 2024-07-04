Визначено арбітрів 1/4 Євро.
Даніеле Орсато, gettyimages
04 липня 2024, 14:54
Стали відомі призначення суддів на матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина.
На грі Англія – Швейцарія працюватимуть: головний арбітр – Даніеле Орсато, асистенти – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатіні (усі – Італія), резервний суддя – Даніель Зіберт (Німеччина), ВАР – Массіміліано Ірраті (Італія).
На грі Нідерланди – Туреччина працюватимуть: головний арбітр – Клеман Тюрпен, помічники – Ніколя Дано, Бенжамен Паж (все – Франція), резервний суддя – Фелікс Цвайєр (Німеччина), ВАР – Жером Брісар (Франція).
Матчі відбудуться у суботу, 6 липня.