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Володимир П'ятенко поділився своїми емоціями після перемоги "синьо-жовтих" над Косово.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі відбору Євро-2025 проти Косова (4:0).

"Сьогодні суперниць перегравали, практично не дали можливості виходити з власної половини поля. Всі виконували величезний об’єм роботи. У перерві провели заміни — поберегли дівчат, які перебували на жовтих картках.

Дівчата — молодці. Зібралися трохи раніше, тренувалися в режимі після відпустки, аби привести футболісток до ігрового тонусу. Хоча в другому таймі були моменти — могли забивати, але не реалізували. Менше, але були.

Ці перемоги потрібні. Команда вже потроху поліпшує контроль над грою. Трохи перелаштувалися у другому таймы. Перший тайм вийшов затратний. Зекономили сили перед грою з Хорватією.

Думаю, ми добре підготувалися до матчу. У першій грі ми багато не реалізували, а тут реалізація покращилася. Це заслуга дівчат, вони впевненіші в собі після матчів із Вельсом. Реалізація — це наслідок впевненості у собі.

Які завдання стоять перед командою в останньому матчі? Перемога. На кожну гру виходимо з бажанням перемагати і приносити позитив не лише собі, але і вболівальникам. Дівчатам казав перед грою, що якщо ми хоч комусь приносимо позитив в Україні своєю грою, то завдання виконуємо. А позитив — це перемоги. Вони знають, для кого грають", — наводить слова Пятенка Суспільне Спорт.

Після матчу з Косово Україна набрала вісім очок і посідає третє місце у групі. Завдяки цьому "синьо-жовті" забезпечили собі місце у плей-оф.

Свій наступний матч Україна проведе проти Хорватії. Гра відбудеться 16 липня.