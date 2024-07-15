Нападник збірної Аргентини та міланського Інтера Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром Кубка Америки-2024.

У шести матчах турніру 26-річний аргентинець забив п'ять голів, три з яких в підсумку ставали переможними для його команди.
У фіналі Кубка Америки-2024 зі збірною Колумбії (1:0), Лаутаро став автором єдиного забитого м'яча, відзначившись на 112-й хвилині вирішальної зустрічі.
Зазначимо, що Мартінес лише двічі виходив у стартовому складі Аргентини на Кубку Америки-2024.
Раніше повідомлялося, що воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес визнаний найкращим голкіпером Кубка Америки-2024.