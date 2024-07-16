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Англійський голкіпер висловився про звільнення головного тренера "трьох левів".

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд прокоментував відхід Гарета Саутгейта з посади головного тренера національної команди після програного фіналу Євро-2024 проти Іспанії (1:2).

"Я повністю спустошений. Мені буде боляче від цього ще якийсь час. Вдячний усім тим, хто підтримував нас під час Євро. Хочу висловити вдячність і моїм партнерам зі збірної, а також персоналу за виконану ними роботу протягом усього турніру.

Особливо хочу подякувати нашому босу за те, що він завжди вірив у мене, коли був поруч. Хочу побажати йому всього найкращого у його майбутньому. Спасибі тобі, Гарет", — наводить слова Пікфорда ВВС.

Нагадаємо, сьогодні футбольна асоціація Англії оголосила, що Саутгейт вирішив залишити свою посаду.