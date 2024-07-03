Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Румунії прокоментував поразку від Нідерландів.

Напередодні збірна Румунії поступилась Нідерландам у рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "триколірних" Едвард Йорденеску поділився враженнями від виступу власної команди.

"Сьогодні ми завершили чудову історію, яку розпочали два роки тому. Ми продовжили її тут, у Німеччині, разом з уболівальниками збірної.

Команда доклала багато зусиль, але все одно є трохи смутку. Ми хотіли більшого, але ми віддали все, що могли. Дякую моїм хлопцям, уболівальникам та румунам у всьому світі, які підтримували нас.

Румуни повинні вірити в себе. Якщо вони це зроблять, вони можуть створити фантастичні речі. Нам потрібно розвивати і виховувати нові покоління. Ми повинні черпати натхнення від цих хлопців і мати їх як приклад для наслідування, тому що вони віддали все, що мали.

Це уроки, які ми можемо використати в майбутньому. Цей зв'язок між румунським народом і національною збірною може стати новим початком нової сторінки історії.

Ми намагались здивувати Нідерланди, і я думаю, що нам це вдавалось до 20-ї хвилини. Ми хотіли зламати їхній тиск, їхні зв’язки та їхню лінію передач. Ми були інтенсивними і створили перший великий момент у грі.

Але суперники грали більш якісно і зуміли вивести нас з рівноваги своїм першим голом. Усі три голи їхні були забиті завдяки індивідуальним діям. Гравці топ-клубів знають, як створювати моменти.

Я вважаю, що ми повинні бачити всю картину в цілому: ми посіли перше місце в нашій групі, і так, сьогодні ми закінчили прекрасну історію, але у нас залишилося багато натхнення і віри в майбутнє.

Сьогодні закінчується ця прекрасна історія, у якій ми зіткнулись із надзвичайним суперником. Я хочу привітати всіх своїх гравців через усе, що вони зробили.

Я хочу вибачитись перед усіма нашими вболівальниками за те, що ми не змогли пройти далі. Можливо, у майбутньому ми досягнемо більшого. І я хочу сказати фанатам, що вони, безумовно, чемпіони цього Євро, тоді як ми — ні", — заявив румунський фахівець.

Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.