Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Румунії прокоментував поразку від Нідерландів.

Напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Румунії поступилась Нідерландам.

Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "триколірних" Ніколае Станчу поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми дуже розчаровані, тому що ми дійсно вірили в нашу здатність виграти цей матч. Я дуже пишаюся своїми партнерами через цей виступ. Я щасливий від того, що ми тут пережили. Ці моменти залишаться з нами на все життя.

Ми завдячуємо усім цим нашим вболівальникам і всім румунам, які вболівали за нас. Я сподіваюсь, що нам вдалося змусити їх пишатися нами так само, як ми пишались ними, коли бачили і чули їх на трибунах.

У один момент ми зрозуміли, що все можливо, що ми можемо робити великі речі, коли ми б’ємось пліч-о-пліч, коли ми віддаємо всі сили на полі. Хоча ми не в чвертьфіналі, я сподіваюсь, що всі пишаються і усвідомлюють, як ми виступили як національна збірна, після 24 років відсутності подібних результатів.

Я не думаю, що ми повинні шкодувати через виліт. Натомість ми повинні потиснути один одному руки і привітати один одного з цим досягненням", — заявив румунський виконавець.

Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.