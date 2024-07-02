Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 2 липня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Румунією та пробилася до наступної стадії турніру.

Підопічні Рональда Кумана відправили у ворота румунського суперника три "сухих" м'ячі: спочатку Коді Гакпо відкрив рахунок на 20-ій хвилині, а вже наприкінці зустрічі Доніелл Мален довів перевагу "помаранчевих" до розгромної завдяки своєму дублю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Румунія — Нідерланди у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Румунія — Нідерланди 0:3

Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3



Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушін, Бурке, Могош (Раковіцан, 38) — М. Марін (Чікилдеу, 72) — Ман, Станчу (Олару, 88), Р. Марін, Хаджі (Алібек, 72) — Дрегуш (Міхейле, 72).



Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69) — Схаутен (Веерман, 69), Сімонс, Рейндерс — Бергвейн (Мален, 46), Депай (Блінд, 90+2), Гакпо (Веггорст, 85).



Попередження: М. Марін — Думфріс, Мален.