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Новачок київського Динамо забив у ворота збірної Іраку.

Наразі відбувається поєдинок стартового туру групового етапу Олімпійських ігор, де збірна України зустрічається з Іраком.

Рахунок у матчі було відкрито на 53 хвилині, коли Валентин Рубчинський добив м'яч у сітку воріт після сейву голкіпера.

Таким чином 22-річний Рубчинський став автором дебютного голу в історії збірної України на Олімпійських іграх.

Також додамо, що цього літа Рубчинський підписав контракт із київським Динамо.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ірак – Україна.