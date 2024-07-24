Новачок київського Динамо забив у ворота збірної Іраку.
Валентин Рубчинський, Getty Images
24 липня 2024, 21:35
Наразі відбувається поєдинок стартового туру групового етапу Олімпійських ігор, де збірна України зустрічається з Іраком.
Рахунок у матчі було відкрито на 53 хвилині, коли Валентин Рубчинський добив м'яч у сітку воріт після сейву голкіпера.
Таким чином 22-річний Рубчинський став автором дебютного голу в історії збірної України на Олімпійських іграх.
Також додамо, що цього літа Рубчинський підписав контракт із київським Динамо.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ірак – Україна.