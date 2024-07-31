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Команда Русланя Ротаня зазнала поразки від аргентинців, вилетівши з ОІ-2024.

Центральний півзахисник збірної України U-23 Олег Федор прокоментував невдачу "синьо-жовтих" у матчі проти Аргентини на Олімпіаді-2024, передає офіційний сайт УАФ.

Україна — Аргентина 0:2 Відео голів та огляд матчу 30.07.2024

Представник Руху поділився своїми думками щодо поразки від колективу Хав'єра Маскерано в 3 турі групового етапу та змагань у цілому.

"Загалом від Олімпіади як від турніру дуже позитивні емоції. Але після матчу всі хлопці дуже засмучені, бо не вдалося вийти з групи.

З Аргентиною не вистачило реалізації та в певній мірі фарту. Справа не лише в цьому матчі — потрібно було дотискати в грі з Іраком, не впускати. Та гра була повністю в наших руках, але ми її так легко відпустили, що зараз дається взнаки.

Я отримав міжнародний досвід із досвідченими висококласними гравцями. Це пішло тільки на користь. Підтримка вболівальників дуже сильно відчувалася, шкода, що не вдалося подарувати їм перемогу", — заявив 20-річний виконавець.

Федор узяв участь у всіх трьох матчах (17 хвилин, 12 і 31) групового етапу, відзначившись асистом у поєдинку з Марокко.