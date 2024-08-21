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Аргентинець продовжує відновлення після пошкодження.

Лідер та капітан Інтер Маямі Ліонель Мессі незабаром розпочне тренування у загальній групі гравців, повідомляє Albiceleste Talk.

37-річний форвард пропускає матчі через травму гомілкостопа, отриману у фіналі Кубка Америки.

Аргентинець може повернутися на поле вже наприкінці поточного місяця – на кілька хвилин у грі проти Чикаго Файр (31 серпня).

При цьому повноцінне повернення планується на 14 вересня, коли відбудеться матч проти Філадельфії Юніон.

Нагадаємо, Мессі не потрапив до заявки збірної Аргентини на відбіркові матчі до ЧС-2026.