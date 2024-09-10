Ліга націй

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Бельгією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру Ліги націй проти Бельгії (2:0).

"Полегшення? Немає полегшення. Я задоволений реакцією гравців, я задоволений тим, що вони змогли вчинити проти сильної бельгійської команди. Команда добре відреагувала.

Бельгійці створили нам багато проблем, особливо у перші 25 хвилин. Нам було важко з різних причин.

Коло-Муані забив. Він знаходиться в тому середовищі, яке надає йому впевненості. Коли його викликають, він реагує на це голами", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Бельгія.