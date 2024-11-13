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Тренери команд матимуть право звертатися до відеоповторів.

Міжнародна федерація футболу ФІФА має намір досягти подальшого прогресу після впровадження системи ВАР. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, ФІФА хоче впровадити нову систему відеопідтримки матчів (FVS), завдяки якій тренери команд зможуть вимагати перевірку прийнятого суддею рішення на полі двічі за гру.

Також наголошується, що система вже застосовувалась цього року на молодіжних чемпіонатах світу серед жінок.

У разі отримання дозволу IFAB нова система може бути використана в інших турнірах.

Додається, що на першому етапі систему можуть впровадити до ліг, де задіяно менше камер.

Раніше повідомлялося, що жеребкування клубного ЧС-2025 відбудеться 5 грудня.