Інше

Перший поєдинок завершився перемогою хорватів із рахунком 2:1.

Сьогодні, 14 листопада, юнацька збірна України U-17 провела другий спаринг проти Хорватії в Рієці, в якому було зафіксовано нічию з рахунком 0:0.

У першому таймі "синьо-жовті" змогли вразити ворота хорватів зусиллями Павла Люсіна, але було зафіксовано офсайд, а "клітчасті" відповіли влученням у стійку.

У другому таймі українці мали кілька хороших моментів, але реалізувати їх не вдалося завдяки якісній грі воротаря суперника. Також одного разу хорватів виручила поперечина.

Нагадаємо, у першому матчі, який пройшов 12 листопада, хорвати були сильнішими з рахунком 2:1.

Огляд матчу:

Хорватія U-17 — Україна U-17 0:0

Хорватія U-17: Граховац, Якірович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош (Лерга, 74), Хорват, Муріка, Іванда.

Україна U-17: Костенко, Костюк (Піскун, 66), Мурадян (Зубрій, 66), Калюжний (Залипка, 66), Зудін (Хруник, 66), Люсін (Кощій, 66), Милокост, Соломон, Мустафаєв (Шишкевич, 66), О. Ткаченко (Петровський, 46), Джурабаєв (Середа, 46).

Попереджений: Костюк.