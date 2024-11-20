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На рахунку 27-річного аргентинця 32 забиті м'ячі.

Сьогодні вночі збірна Аргентини здобула мінімальну перемогу над Перу (1:0) у відборі ЧС-2026.

Автором єдиного голу став нападник Лаутаро Мартінес, для якого це був 32 гол у складі національної команди.

Таким чином, Мартінес обійшов Анхеля Ді Марію та Гонсало Ігуаїна у списку бомбардирів збірної та зрівнявся з легендарним Дієго Марадоною.

Очолює рейтинг Ліонель Мессі, на рахунку якого 112 голів, а за ним у трійці найкращих Габріель Батістута (55) та Серхіо Агуеро (41). Найближча ціль Лаутаро – Ернан Креспо – 35 голів.

Раніше повідомлялося, що Мессі повторив рекорд за кількістю гольових передач на рівні збірних.