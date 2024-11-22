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У іспанця зіпсовані стосунки з Ліонелем Мессі та Хорді Альбою.

Інтер Маямі не призначатиме Хаві на посаду головного тренера команди, щоб замінити Херардо Мартіно. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у 44-річного іспанця напружені стосунки з лідером команди МЛС Ліонелем Мессі та захисником Хорді Альбою і з цієї причини його кандидатура більше не розглядається.

Раніше стало відомо, що Мартіно звільняється з особистих причин, а Інтер Маямі розглядав варіанти з Хаві та Хав'єром Маскерано.

Нагадаємо, Мессі, Альба, Хаві та ще один гравець Маямі Серхіо Бускетс разом виступали за Барселону.