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Фернанду Сантуш поділився своїми враженнями від результатів жеребкування відбору ЧС-2026.

Головний тренер збірної Азербайджану Фернанду Сантуш прокоментував результати жеребкування відбірного циклу ЧС-2026.

Нагадаємо, за результатами жеребкування Азербайджан зіграє проти України, Ісландії та переможця пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй.

"Жереб уже кинуто, і нічого змінити не можна. Зараз найважливіше — побільше дізнатися про суперників. Після плей-оф Ліги націй стане зрозуміло, зіграємо ми з Францією чи Хорватією. Інші наші конкуренти — Україна та Ісландія. Найголовніше — підготувати нашу команду до цих матчів.

Добре, що в березні та червні в нас немає офіційних поєдинків. У нас буде час підготуватися до ігор у групі. У цей час ми будемо проводити товариські матчі, щоб наша команда була готова до відбірного циклу, який розпочнеться у вересні", — наводить слова Сантуша прес-служба АФФА.

Повні результати жеребкування європейського відбору ЧС-2026 можна переглянути за цим посиланням.