Француз стане послом мадридського Реалу.
Карім Бензема, Getty Images
16 грудня 2024, 20:45
Нападник саудівського Аль-Іттіхада Карім Бензема розглядає варіант із завершенням кар'єри. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, 36-річний француз ще не ухвалив остаточного рішення, але вже дає натяки на вирішення цього питання.
При цьому в саудівському клубі очікують, що Карім дограє до закінчення контракту, який спливає влітку 2026 року.
Також наголошується, що Бензема вже домовився з Реалом про посаду посла мадридського клубу.
Бензема виступає в Саудівській Аравії з літа 2023 року. Цього сезону він провів 11 матчів, у яких відзначився десятьма голами та трьома результативними передачами.