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Француз стане послом мадридського Реалу.

Нападник саудівського Аль-Іттіхада Карім Бензема розглядає варіант із завершенням кар'єри. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 36-річний француз ще не ухвалив остаточного рішення, але вже дає натяки на вирішення цього питання.

При цьому в саудівському клубі очікують, що Карім дограє до закінчення контракту, який спливає влітку 2026 року.

Також наголошується, що Бензема вже домовився з Реалом про посаду посла мадридського клубу.

Бензема виступає в Саудівській Аравії з літа 2023 року. Цього сезону він провів 11 матчів, у яких відзначився десятьма голами та трьома результативними передачами.