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36-річний форвард повернувся на батьківщину.

Нігерійська Еньїмба на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім нападником київського Динамо Брауном Ідеє.

Деталі угоди невідомі, але 36-річний нігерієць підписаний у якості вільного агента. Останнім клубом Брауна був Аль-Ярмук із Кувейту, який він залишив у 2023 році.

Нагадаємо, Ідеє виступав за Динамо з 2011 до 2014 року. На його рахунку 107 матчів, 45 голів та 12 асистів.

Також Браун виступав за Олімпіакос, Ксамакс, Сошо, Гезтепе, Аріс, Вест Бромвіч, Малагу та Тяньцзинь.

Еньїмба — дев'ятиразовий чемпіон Нігерії, проте цього сезону команда посідає 11 місце.